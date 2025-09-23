Latina, presentato il primo torneo di pallavolo “Città di Latina”

A Latina, presso la sala De Pasquale, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del primo Torneo di Pallavolo “Città di Latina”, evento sportivo che rientra nel calendario di appuntamenti della Settimana Europea dello Sport che inizierà oggi con il convegno “Insieme nello sport: verso un approccio multidisciplinare e inclusivo” alle ore 15:00 e con l’inaugurazione del Villaggio Europeo dello Sport, alle ore 17:30 pioggia permettendo.

Per il Torneo di Pallavolo “Città di Latina” sono intervenuti Andrea Chiarato, assessore allo Sport; Gianpaolo Morsa, presidente AICS Lazio, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; Massimo Zibellini, coordinatore regionale degli enti di promozione sportiva del Lazio e Fabio Limoncelli, responsabile Sport ed Eventi per AICS Latina. In sala anche presidenti e dirigenti società.

La dichiarazione dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato: “Il torneo organizzato da AICS Latina, si svolgerà dal 23 al 28 settembre presso Piazza del Popolo di Latina, con partite serali a partire dalle 20.15. La competizione sarà aperta a squadre miste composte da 3 uomini e 3 donne, con la presenza obbligatoria di almeno tre donne sempre in campo. Le sei squadre partecipanti sono Aics Latina, Cosmos 1, Cosmos 2, Alla Blacks, Moonlight e The Panter”.