Latina, presentato il progetto “A scuola ci andiamo da soli” per favorire l’autonomia dei bambini

Favorire l’autonomia dei più piccoli attraverso percorsi sicuri per raggiungere la scuola: questo l’obiettivo del progetto “A scuola ci andiamo da soli”, presentato oggi in aula consiliare dal professor Francesco Tonucci, ideatore de “La città delle bambine e dei bambini”.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano, la giunta comunale, consiglieri, insegnanti e rappresentanti della Regione Lazio. L’iniziativa prevede che le scuole coinvolte elaborino un piano per accompagnare i bambini a scuola in sicurezza, sotto la supervisione della Polizia Locale, con un progetto pilota che partirà già a settembre.

“Le città devono essere spazi per tutti, anche per i più piccoli – ha dichiarato il sindaco Celentano –. Questo progetto non è solo un aiuto pratico, ma un passo verso una città più inclusiva”.