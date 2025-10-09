Latina, presentato il progetto di rigenerazione urbana del “Rione Nicolosi-Frezzotti”

La città di Latina protagonista al Maxxi di Roma, in occasione della giornata conclusiva del Festival della Rigenerazione Urbana “Città nel futuro 2030-2050 – Città in scena”, promosso dall’associazione Mecenate 90. Il Comune ha presentato il progetto “Rione Nicolosi & Frezzotti – Villaggi urbani intelligenti, inclusivi e sostenibili”, un intervento finanziato con 12 milioni di euro provenienti dal PNRR, volto a trasformare profondamente due quartieri storici della città. A rappresentare l’Amministrazione comunale l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, in delega alla sindaca Matilde Celentano, che ha sottolineato come Latina stia diventando una vera e propria città laboratorio di rigenerazione urbana.

“Negli ultimi due anni – ha dichiarato la Muzio – sono stati avviati interventi per oltre 80 milioni di euro che segneranno una rinascita per Latina, una seconda vita dopo la grande opera della bonifica integrale della palude pontina. Insieme all’Ater stiamo lavorando non solo su riqualificazioni edilizie, ma su una vera ricucitura del tessuto sociale.”

Tra i progetti citati anche quello intitolato “A gonfie vele in direzione ostinata e contraria”, che collegherà il quartiere Q4 al resto della città, attraverso la demolizione dell’ex Icos, la riqualificazione del patrimonio immobiliare Ater e la creazione di nuovi spazi e servizi.

“Invito tutti a visitare nei prossimi mesi la nostra città – ha concluso Muzio – che ha fatto della rigenerazione un modello di sviluppo e che punta a diventare un punto di riferimento nazionale nel settore”.

Il progetto Nicolosi-Frezzotti

L’architetto Cestra ha poi illustrato i caratteri salienti del progetto in mostra, finanziato per 12 milioni con i fondi del Pnrr, suddiviso in quattro lotti, attraverso i quali sarà possibile riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale, ma anche rigenerare aree, spazi pubblici e privati, migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi, sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.