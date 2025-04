Latina, presentato il progetto di riqualificazione delle autolinee

Un ambiente più sicuro e più confortevole per viaggiatori e addetti ai lavori. Questi gli obiettivi illustrati nella presentazione del progetto unitario per la riqualificazione della stazione delle autolinee di via Cervone, promosso grazie alla collaborazione tra comune di Latina, Regione Lazio e Cotral Spa. Un investimento da 400mila euro e lavori, secondo le previsioni, che verranno conclusi in 18 mesi. Apertura dei cantieri all’inizio dell’estate.

Il progetto prevede l’utilizzo da parte di Cotral di spazi interni a un immobile comunale per la realizzazione di una sala di attesa per i passeggeri, un ufficio per il responsabile del capolinea, un’area riservata al personale viaggiante e servizi igienici a disposizione sia degli autisti sia dell’utenza. Cotral si farà inoltre carico della ristrutturazione delle pertinenze esterne e dell’installazione di un sistema di videosorveglianza per migliorare la sicurezza dell’area. La gestione delle nuove strutture sarà affidata alla stessa azienda per un periodo di vent’anni.

“L’accordo con Cotral – ha sottolineato l’assessore comunale Di Cocco – consente di dotare le autolinee di spazi adeguati a supporto del servizio di trasporto. Un progetto che apre nuovi scenari, perché con Cotral abbiamo un’interlocuzione aperta, che non si esaurisce con la firma di oggi del protocollo. Le autolinee hanno bisogno anche della riqualificazione delle pensiline dove si fermano gli autobus. Da questo progetto possiamo puntare, nel prossimo futuro, anche a una nuova collaborazione nella direzione di una riqualificazione più ampia, a beneficio del trasporto intercomunale ma anche locale”.