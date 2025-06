Latina, presentato l’evento “Quattro calci per la Solidarietà”

Si è svolta, nella sala lettura “Luciano Pieri” del Circolo Cittadino di Latina la presentazione dell’evento “Quattro Calci per la Solidarietà“, che prenderà luogo questo sabato nella splendida cornice dello stadio Bartolani di Cisterna di Latina.

Durante la conferenza sono intervenuti gli organizzatori Cesare Rossato e Gennaro Ciaramella che, assieme all’assessore allo Sport della città di Latina, Andrea Chiarato, hanno presentato l’evento:

“Ormai è tutto pronto – ha detto Cesare Rossato, giornalista di LatinaCorriere.it e organizzatore della manifestazione – questo sabato dalle 16 saremo a Cisterna per l’evento. Da attendere con ansia la premiazione dei migliori quattro del Latina Calcio per la stagione 2024/25. Avremo Cisterna Calcio e giornalisti contro all-star Latina. ci saranno molti giocatori che hanno scritto la storia nerazzurra, oltre ad altri arruolabili di serie C e D. Ringrazio tutti, a partire dal Latina Calcio, Cisterna Calcio e il comune, l’assessore allo Sport e Gennaro Ciaramella, che mi ha supportato in tutto quello che siamo riusciti a creare. La cosa più importante è la solidarietà”.

“L’ingresso sarà gratuito – ha continuato Cesare – ma si può contribuire con l’acquisto di alcuni biglietti della lotteria, reperibili sabato sera o rivolgendosi direttamente a me, a Gennaro”.

Sull’intuizione della sfida tra giornalisti e calciatori, Cesare ha commentato: “L’idea me l’hanno data Fabrizio Scarfò del messaggero e Luigi Papa di LazioTv, che ringrazio. Spero in una buona risposta anche da questo campo”.

Ad esprimersi, ovviamente, anche l’altro organizzatore, Gennaro Ciaramella: “Sarà festa grande se riusciremo a vendere quei biglietti per la solidarietà. Coinvolgere i bambini significa dare dei valori importanti. Appena Cesare mi ha notificato ho detto subito sì. Tanta la soddisfazione per l’aiuto che stiamo ricevendo in questo periodo”.

“Il calcio – ha continuato – direi che è l’aspetto finale, puntiamo alla solidarietà, alla condivisione e all’appartenenza, una triade forte che si lega a famiglia, scuola e sport. Senza non sarebbe possibile mandare avanti la vita”.

“Sulle vecchie glorie? ‘Perché non fare una foto ricordo tutto assieme con le maglie d’epoca’, ho pensato. Nessuno dei presenti avrà la sua maglia perché prima non si raccoglievano, non esistava il merchandising. Un calendario sarebbe un sogno, anche per legarlo alla solidarietà”.

“Sui premi abbiamo scelto di ampliare il roster rispetto allo scorso anno, partendo dal viaggio in Europa, passando per la Lazio, con la maglia che ci hanno donato firmata da tutta la squadra, una della primavera della As Roma primavera, e tante altre sorprese. Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri sponsor per la loro forte partecipazione”.

Sui giocatori: “Avremo un po’ di tutto, soprattutto i grandi della B, ringraziando i vari Bruscagin, Jefferson, Alhassan, e volti più nuovi come Paganini. Presenti anche atleti pontini in attività come Riccardo Cargnelutti e Simone Cangianiello e bandiere ritirate che hanno fatto la storia come Andrea Milani, Simone Pesce e Damiano Coletta”

“Dobbiamo poi ringraziare Giancarlo Alessandrini e la sua APS, con cui siamo riusciti ad acquistare, l’anno scorso, un fasciatoio per il reparto natale del Goretti”.

Biagio Corrente, direttore generale del Latina, ha commentato: “Siamo orgogliosi, come Latina Calcio 1932, di prendere parte all’iniziativa ‘Quattro Calci per la Solidarietà’ promossa da Cesare Rossato e dal Comune di Latina.

La nostra partecipazione, sottolineata dalla donazione di un premio speciale per la lotteria – una maglia nerazzurra autografata da Luca Crecco – testimonia ancora una volta l’impegno costante della società nel sociale e nella promozione di valori importanti per la comunità.”