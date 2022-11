Latina, presentazione de “Il Calendario della Terra Pontina 2023”

Sabato 26 novembre, alle ore 18:00, nello Spazio Eventi del MUG (Museo Giannini) in via Oberdan 13/A, verrà presentata l’edizione 2023 de “Il Calendario della Terra Pontina”.

Edito dall’associazione culturale Sintagma, anche quest’anno il calendario propone 6 artisti pontini, alcuni emergenti altri ampiamente affermati, che interpretano con le loro tecniche ed emozioni dodici splendidi scorci di paesaggi, monumenti, eccellenze che il nostro territorio offre.

Gli artisti partecipanti al progetto sono: Luciano Bracci, Jessica Brighenti, Giancarlo De Petris, Valerio Libralato, Armando Sodano, Franco Turco.

Il Calendario, attraverso l’uso di tecnologie di stampa, carta di pregio e il formato più 32×23 (chiuso), è pensato per poter ritagliare ed incorniciare le 12 illustrazioni così da decorare le pareti e ammirare i panorami pontini anche oltre il 2023.

“Il Calendario – afferma l’ideatore Mauro Nasi – conferma l’intento di voler essere uno strumento di promozione del territorio, un utile oggetto di programmazione personale o di lavoro, ma anche un catalogo d’arte annuale con all’interno dodici illustrazioni da ritagliare e incorniciare per decorare le nostre stanze o per omaggiare persone care e clienti meritevoli di un’attenzione particolare. Perché la bellezza e l’armonia dell’Arte e della Natura sono il miglior auspicio per un anno di pace e serenità”.