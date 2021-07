I Muraro a Latina, presentato il libro ”Onc Podere 185”

Presso Il Casale Corte Rossa è stato presentato il libro “Onc Podere 185- i Muraro dell’Agro Pontino” di Dina e Paola Tomezzoli.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti della presidente del Lions Club Sabaudia-Circeo Host Vanda Bellini e del presidente del Club per l’Unesco di Latina Mauro Macale che hanno sottolineato le condizioni di vita dell’epoca, soffermandosi sul ruolo della donna.

In una nota Mauro Macale, presidente del Club per l’Unesco di Latina, sottolinea: «La donna e il suo ruolo nella società sono il quinto dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile e, ascoltando le voci che vengono dal passato, ci rendiamo conto che dobbiamo fare ancora molta strada, per poter raggiungere l’uguaglianza di genere che ci prefiggiamo di ottenere nei prossimi dieci anni».

Ad impreziosire l’incontro le poesie in dialetto veneto lette dal poeta Riccardo Visentin. Lo scopo della ricostruzione delle proprie radici è quello di far conoscere la vera storia della famiglia ai discendenti e di sperare, che le nuove generazioni, proseguano nella raccolta dei racconti e scrivano della nostra generazione, imparando dai nostri errori.