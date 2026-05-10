Latina, preso giovane pusher: in casa 40gr di droga e 15mila euro

Un giovane di 22 anni è stato sorpreso dai carabinieri proprio mentre cedeva una dose di droga a una donna nel quartiere Villaggio Trieste di Latina. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo straordinario, quando i militari hanno notato il ragazzo, un cittadino tunisino residente in città, accostarsi a bordo di uno scooter per concludere lo scambio. La conferma dell’attività illecita è arrivata immediatamente dalla donna che, fermata poco dopo, ha consegnato spontaneamente cinque grammi di hashish ammettendo l’acquisto.

L’operazione si è spostata rapidamente verso l’abitazione del giovane, individuata grazie agli accertamenti sulla targa del ciclomotore. Al suo arrivo, il ventiduenne è stato bloccato e sottoposto a una perquisizione che ha iniziato a svelare la portata dei suoi affari. Addosso nascondeva infatti altri 14 grammi di hashish e quasi 2.000 euro in contanti.

La successiva ispezione all’interno delle mura domestiche ha poi consolidato il quadro accusatorio. Oltre al rinvenimento di ulteriori 38 grammi di stupefacente, i carabinieri hanno scoperto l’ingente somma di 15.000 euro in contanti, ritenuta il frutto dell’attività di spaccio e posta sotto sequestro insieme alla droga. Dopo una prima notte trascorsa in carcere, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.