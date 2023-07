Fermato dai carabinieri e ora nei guai. Si tratta di un tunisino che, come riportato da Latina Oggi, è ritenuto il responsabile di alcune rapine e furti avvenuti ai danni di giovanissimi in pieno centro a Latina. L’uomo è stato ritrovato dai militari ancora con la refurtiva addosso, vale a dire alcuni cellulare sottratti a minori che stavano passeggiando in piazza del Popolo sabato sera. Non sarebbe un caso isolato. Adesso per il nordafricano scatteranno le indagini.