Latina, pretende birra senza pagare poi da in escandescenza: arrestato

Attimi di tensione quelli vissuti nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Latina, un giovane tunisino è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha cercato di consumare birra senza pagare in una pizzeria-kebab in via Emanuele Filiberto, al rifiuto del dipendente del locale, ha cominciato a dare in escandescenza lanciando sedie ed oggetti.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, il giovane tunisino, ha provato a scagliarsi anche contro quest’ultimi, che però lo hanno fermato ed immobilizzato, anche grazie all’uso dello spray al peperoncino.

Ricostruito l’accaduto e formalizzata la denuncia da parte del dipendente della pizzeria-kebab, i poliziotti, coordinati dal procuratore di turno, hanno provveduto all’arresto dell’uomo che è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di processo.