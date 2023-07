Latina, prevenzione sul territorio: stretta della Polizia

Una giornata all’insegna dei controlli e della prevenzione quella vissuta ieri dagli agenti della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione e della Polizia Stradale di Latina. I servizi di controllo straordinario del territorio hanno interessano la zona del Lungomare, di via del Lido e delle principali strade di accesso alla città.

Identificate 144 persone e controllati più di 84 veicoli, numerose le sanzioni emesse per violazioni al Codice della Strada. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi di natura giudiziaria. La stretta nasce anche dal particolare flusso turistico che sta interessando il capoluogo nel ormai periodo estivo.