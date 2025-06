Latina, prima Assemblea Provinciale del Movimento 5 Stelle: protagonisti i giovani e il gruppo territoriale

Si è svolta sabato 31 maggio presso il Circolo Cittadino di Latina la prima Assemblea Provinciale del MoVimento 5 Stelle, un appuntamento atteso e partecipato che ha riunito attivisti, cittadini ed eletti provenienti da tutta la provincia. Un’occasione di confronto che ha posto al centro la democrazia partecipata, il ruolo dei gruppi territoriali e la visione condivisa per il futuro del territorio pontino.

Al centro dell’incontro, la presentazione ufficiale del documento programmatico provinciale, frutto di un lavoro collettivo costruito attraverso un questionario condiviso tra tutti i gruppi della provincia. Uno strumento concreto per raccogliere istanze, idee e priorità direttamente dalla base del movimento.

Alla giornata hanno preso parte volti noti del panorama pentastellato: dalla coordinatrice provinciale Maria Grazia Ciolfi al coordinatore regionale Carlo Colizza, passando per l’europarlamentare Dario Tamburrano, i parlamentari Alfonso Colucci e Ilaria Fontana, il consigliere regionale Adriano Zuccalà, il consigliere comunale di Cisterna Elio Sarracino e l’assessore Marco Capuzzo. Una presenza corale a testimonianza dell’importanza attribuita al dialogo tra attivismo e istituzioni.

Protagonista del confronto il gruppo territoriale di Latina, che ha contribuito in modo significativo al dibattito con interventi puntuali su temi centrali per la comunità. Alessandra Garzon, referente giovani, ha posto l’accento sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro sostenibile: “La partecipazione consapevole è l’unico strumento per incidere davvero”, ha dichiarato.

Benedetta Malagola, rappresentante del GT di Latina, ha acceso i riflettori sulle politiche ambientali, soffermandosi su gestione dei rifiuti, energie rinnovabili ed educazione ambientale. Forte il suo appello per la difesa dell’azienda pubblica ABC Latina, “una realtà da tutelare, simbolo di trasparenza e qualità nel servizio”.

A parlare di beni comuni è stata Anna Sacchetti, vice rappresentante, che ha proposto riflessioni sulla tutela dell’acqua, la rigenerazione urbana e la gestione partecipata delle risorse energetiche. “La trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico è la base di ogni politica equa”, ha detto.

Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato il riconoscimento consegnato ad Antonio Mustacchio, storico attivista del gruppo di Latina, premiato come miglior attivista provinciale per il suo impegno costante sul campo. Dalla presenza alle commissioni alla cura dei banchetti informativi, Mustacchio ha rappresentato per tutti un esempio di militanza attiva e coerente. Nel suo intervento ha ribadito l’impegno per la promozione delle energie rinnovabili, una battaglia storica del Movimento.

L’assemblea ha messo in evidenza la forza del lavoro collettivo e la volontà di costruire una proposta politica radicata nei territori, partendo dal basso. Il documento programmatico condiviso guiderà le prossime azioni a livello provinciale e locale, rafforzando il legame tra attivismo e istituzioni.

Il MoVimento 5 Stelle di Latina ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ha rinnovato il proprio impegno per un territorio più giusto, sostenibile e realmente rappresentato.