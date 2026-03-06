Latina, prima convocazione per il gioiello Diab Metawie: conosciamo il numero 90

Un passo alla volta verso il sogno. Quello che ogni bambino coltiva quando prende a calci il suo primo pallone. Per Diab Metawie è stato un giorno speciale, uno di quelli che restano impressi nella memoria.

L’attaccante della Primavera del Latina Calcio, classe 2006, è stato convocato per la prima volta con la prima squadra in occasione della 30ª giornata di Serie C contro il Sorrento, disputata allo stadio Francioni. Una serata importante per il giovane talento nerazzurro che, pur senza scendere in campo, ha potuto respirare da vicino l’atmosfera del calcio dei grandi e vivere lo spogliatoio della prima squadra.

Per il Latina è stata anche una notte felice: vittoria per 2-0 contro il Sorrento grazie alle reti di Lipani e Parigi. Ma tra le storie della serata c’è anche quella del giovane bomber della Primavera.

Metawie non è infatti un nome qualsiasi nel settore giovanile nerazzurro. Cresciuto calcisticamente nella Tor Tre Teste, l’attaccante italo-egiziano ha vestito anche le maglie di Monterosi e Pro Vercelli prima di arrivare a Latina. Ed è proprio con i colori nerazzurri che sta vivendo una stagione straordinaria.

I numeri parlano chiaro: 21 gol in 18 presenze nel campionato Primavera 3. Numeri da capocannoniere, numeri da leader offensivo della squadra allenata da Igor Spiridigliozzi, oggi al primo posto del proprio girone.

Prestazioni che non sono passate inosservate. Tanto che Gennaro Volpe ha deciso di premiarlo con la prima convocazione in prima squadra proprio in una gara delicata per la classifica.

Un segnale importante per un ragazzo che continua a crescere partita dopo partita. Il debutto tra i professionisti non è ancora arrivato, ma il primo passo è stato fatto.

E spesso, nel calcio come nella vita, è proprio da qui che iniziano le storie più belle.