Latina, prima lo colpisce e poi gli scatena il cane contro per rubargli il telefono

Tentata rapina e lesioni personali, per questi reati i carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno denunciato un cittadino polacco di 53 anni residente a Latina. L’uomo, con il suo cane di grossa taglia al guinzaglio, si è avvicinato ad un cittadino honduregno sferrandogli un pugno pretendendo che gli venisse consegnato il cellulare.

Al rifiuto del 37enne, l’uomo ha istigato il cane ad aggredirlo. Vittima che a fatica è riuscita a divincolarsi dalla presa e dall’ira del cane dandosi così alla fuga. Solo poco dopo l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato il 37enne al pronto soccorso del Goretti dove, per le varie ferite riportate all’avambraccio e per i vari traumi facciali, è stato giudicato guaribile in 10 giorni.