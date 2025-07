Latina, primi acquisti di Condò: Bigonzoni, Farneti e Porro. Tanti giovani al ritiro

Prime novità ufficiali in casa Latina Calcio 1932. In attesa di completare la rosa e diramare lo staff tecnico che affiancherà mister Alessandro Bruno, la società nerazzurra ha annunciato i primi tre nuovi innesti del calciomercato estivo targato Luigi Condò, nuovo direttore sportivo del club.

Arrivi giovani, in linea con la filosofia della proprietà, che punta su profili promettenti, motivati e affamati. A comporre il primo pacchetto di volti nuovi ci sono Michele Bigonzoni, Giovanni Farneti e Mattia Porro.

Il primo, Bigonzoni, arriva in prestito dalla Cremonese dopo una buona stagione vissuta con la maglia del Campobasso. Classe 2004, esterno con gamba e spinta, rappresenta un profilo interessante in ottica under.

In mezzo al campo il rinforzo è Giovanni Farneti, reduce dalla stagione al Siena in Serie D. Interno di centrocampo, classe 2004, dotato di buona visione di gioco e dinamismo.

Infine, ufficiale anche l’approdo di Mattia Porro, esterno offensivo classe 2005. Il suo contratto con la Turris è andato in scadenza a giugno, e ora è pronto per mettersi in gioco in nerazzurro da svincolato.

I tre si aggiungono ai giocatori già sotto contratto, tra cui spiccano elementi di assoluto valore per la categoria, seppur meno luminescenti la scorsa stagione: Riccardi, Di Livio, Improta, Ciko, Ciciretti, Mastroianni ed Ekuban. Una base solida su cui costruire il nuovo Latina targato Bruno.

In attesa di nuovi innesti, intanto, si parte con il ritiro estivo. Una lista ricca di giovani del vivaio e profili in osservazione: sarà compito dello staff valutarli da vicino in questa prima fase di lavoro.

A proposito di staff, è ancora da ufficializzare la composizione definitiva del gruppo di lavoro di mister Bruno, dopo gli addii del Match Analyst Gennaro Bruno, approdato al Catania, e del preparatore dei portieri Paolo Foti, accasatosi alla Reggiana in Serie B.

I primi tasselli sono messi, la direzione è chiara: giovani di prospettiva, zoccolo duro confermato e tanto spazio per chi vorrà guadagnarsi la maglia sul campo.