Latina, primo sì alla tensostruttura del basket: 950 posti all’ex Onorati

Il basket cittadino ha di nuovo una casa all’orizzonte. Le commissioni Urbanistica, Attività produttive e Sport del Comune di Latina, riunite in seduta congiunta, hanno approvato all’unanimità la proposta di delibera sulla convenzione tra l’amministrazione e la Benacquista Latina per la tensostruttura all’ex Area Onorati, su via Nascosa. Il progetto è quello rivisto dopo le criticità sollevate dal settore Viabilità: non più il palazzetto da 2.000 posti dell’idea iniziale, ma un impianto temporaneo da 950 posti, con prescrizioni su ingressi, uscite e flussi di traffico. La convenzione avrà durata di tre anni, rinnovabile per altri due, e mette a carico della società anche il prolungamento di marciapiede e pista ciclabile di via del Lido fino all’ingresso dell’impianto, circa 120 metri da completare entro 18 mesi dalla firma.

L’interesse pubblico riconosciuto dalle commissioni parte da un dato noto a chi segue lo sport cittadino: Latina oggi non dispone del PalaBianchini e rischia di veder emigrare le società che la rappresentano nei campionati nazionali. In più, l’ex Onorati è un’area dismessa da una quindicina d’anni: la riqualificazione avverrà a costo zero per le casse comunali, interamente a carico del privato. Il calendario, del resto, non aspetta. La Benacquista è tra le 36 società ammesse dal Consiglio federale della FIP alla Serie B Nazionale 2026/27, inserita nel girone B, e la nuova stagione è alle porte. È un’estate positiva per lo sport del territorio, con due pontini saliti ai vertici della pallavolo nazionale e ora la palla a spicchi che si riprende la scena. Il ritorno tra i professionisti non si misura solo in biglietti e trasferte: allarga la platea di chi segue la squadra anche fuori dal palazzetto. Comprese le giocate sportive: dopo la riforma del novembre 2025 gli operatori del mercato italiano sono 52, e nei loro palinsesti il basket nazionale è una presenza fissa.

In Consiglio comunale è già arrivato l’ok definitivo, passaggio decisivo affinché la società avvii i lavori. “Oggi è un giorno storico per lo sport”, ha sottolineato a margine della commissione l’assessore allo Sport Andrea Chiarato. “È stato presentato un nuovo impianto sportivo che sarà la casa del basket della nostra città”.