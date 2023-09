Latina, prof nuda grazie all’App ‘BikiniOff’: nei guai 9 minori

Nove ragazzi caricano una foto di un’insegnante in un software basato sull’intelligenza artificiale in grado di trasformare semplici immagini in un fotografie di nudo estremamente realistiche. E’ accaduto in una scuola media della provincia di Latina.

Un vero e proprio scandalo, con le foto che sono state diffuse sulle varie piattaforme social tra l’indignazione di studenti, genitori e dirigenza scolastica.

La situazione è degenerata quando la foto delle stessa professoressa è finita anche su alcuni siti web pornografici. Sul caso sta indagando la Procura dei Minori di Roma.