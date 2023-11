Latina, pronte 71 nuove assunzioni all’Asl: le parole della Celentano

“Una notizia che i cittadini di Latina aspettavano da molto tempo, quella arrivata dalla Regione Lazio”.

Così, in una nota, il sindaco Matilde Celentano.

“Dal primo dicembre – continua la prima cittadina – c’è il via libera alle assunzioni di circa 600 operatori sanitari e ben 71 di questi sono destinati alle strutture della Asl di Latina. In particolare, si procederà con l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, 55 stabilizzazioni e due contratti a tempo determinato. E non è tutto, perché i prossimi passi della Regione Lazio saranno quelli di incrementare anche il personale tecnico-amministrativo.

Non posso che ringraziare il presidente Francesco Rocca e il direttore generale della Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, per l’attenzione dimostrata, anche in questo caso, alla città di Latina. La buona notizia delle assunzioni, infatti, viene in seguito ad altre attese da tempo. Da quando il presidente Rocca si è insediato c’è stata l’inaugurazione al Goretti del nuovo reparto di Emodinamica, l’impegno mantenuto per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave così come quello di stanziare fondi per l’ospedale Santa Maria Goretti, provvedimenti per risolvere l’annoso problema delle liste d’attesa, anche attraverso l’uso della digitalizzazione, e ora anche la notizia delle nuove assunzioni. Insomma, segnali attesi da tempo immemore sia dal personale sanitario, che dai cittadini di Latina e della provincia per cui l’ospedale Santa Maria Goretti è un punto di riferimento in quanto DEA di II livello. Un ulteriore segnale che dimostra come la filiera di governo funzioni, e possa dare ai cittadini le risposte che aspettano”.