Latina, prosegue l’intervento di pulizia del litorale

Prosegue il lavoro di ABC per la pulizia del litorale in vista dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Tramite un comunicato stampa, il direttore generale Antonello Malucelli, si è espresso sulla situazione che aveva visto l’azienda già attiva sul lungomare durante le feste pasquali: “Dopo l’ottimo lavoro svolto in vista della Pasqua, non ci siamo fermati – dichiara Malucelli –. Abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente la nostra presenza per garantire un ambiente pulito e sicuro, all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori. Il nostro litorale è un patrimonio da tutelare con attenzione e costanza, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva”.

“La professionalità e la passione che i nostri collaboratori mettono quotidianamente – continua il direttore generale – nel loro lavoro sono un valore inestimabile per l’intera comunità. Il loro contributo è essenziale per rendere il nostro territorio più accogliente e attrattivo”.