Latina, proseguono i controlli nelle zone della movida

Proseguono le attività di controllo e prevenzione nelle zone della movida di Latina. Nella serata di ieri, durante un servizio straordinario nella cosiddetta “zona pub”, gli agenti della Questura di Latina hanno effettuato numerosi controlli sugli avventori dei locali, verificando anche l’eventuale detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante le verifiche, un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga destinata all’uso personale. Dopo l’identificazione, è stato accompagnato negli uffici di polizia e segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia nelle aree della movida che nelle zone recentemente individuate come “zone rosse”, nell’ottica di garantire sicurezza, legalità e un presidio costante dello Stato sul territorio pontino.