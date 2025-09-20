Latina, proseguono i servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine

Proseguono i servizi straordinari di controllo da parte delle forze dell’ordine, volti al contrasto della criminalità organizzata.

I carabinieri, nelle scorse giornate, hanno approfondito i controlli nelle zone tra via Helsinki, viale Pierluigi Nervi e viale Kennedy.

Sono oltre 60 i soggetti controllati dalle autorità e 36 i veicoli perquisiti. Sono stati inoltre segnalati due soggetti di 20 anni, assuntori di sostanze stupefacenti, entrambi trovati in possesso di una piccola quantità di hashish.