Latina protagonista a Bologna alla 24esima edizione di MECSPE

Il cuore produttivo di Latina batte a Bologna. Ha aperto oggi i battenti la 24ª edizione di MECSPE, tecnologie per l’innovazione, la fiera leader in Italia per la manifattura avanzata.

Tra i padiglioni di BolognaFiere, la provincia di Latina si presenta con una delegazione di aziende d’eccellenza, coordinate dalla camera di commercio Frosinone Latina tramite l’azienda speciale informare e in stretta sinergia con Unindustria Latina.

Fino al 6 marzo, lo spazio espositivo collettivo, diventerà la vetrina internazionale per le realtà pontine, con l’obiettivo di intercettare nuovi mercati e consolidare la presenza del made in Latina nel panorama globale dell’Industria 5.0.

La partecipazione, nata da un avviso pubblico mirato a raccogliere le istanze delle realtà produttive locali, vede una forte componente di aziende associate a Unindustria Latina. Un segnale chiaro di come il territorio stia puntando su rete e innovazione tecnologica per vincere la sfida dell’export.

Lorenzo Civerchia, presidente del comitato piccola industria di Unindustria Latina dichiara:

“Il Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che da anni registra una crescita costante, per questo non abbiamo voluto perdere questa importante occasione. Prendere parte a Mecspe significa entrare in contatto con i leader del settore che qui presentano le loro novità e prodotti. Quest’anno ci sono ben 13 saloni tematici, piazze dell’eccellenza e quartieri ad indirizzo merceologico di estremo interesse per le piccole e medie imprese. Per questo motivo ci ha fatto estremamente piacere prendere parte a questa iniziativa, che coinvolge ogni anno un numero sempre crescente di visitatori”.

A guidare la delegazione istituzionale è la pontina Carla Picozza, che sottolinea il ruolo di “ambasciatori” delle nostre imprese:

«Accompagnare le imprese in un contesto internazionale di alto profilo come questo significa offrire loro strumenti concreti di crescita. Come camera di commercio e azienda speciale siamo impegnati a costruire ponti per l’internazionalizzazione, svolgendo un ruolo di veri e propri ambasciatori dei territori e delle imprese. Il nostro compito è accompagnarle e guidarle, creando le condizioni più favorevoli per affrontare e vincere le sfide dei nuovi mercati, rafforzando la loro presenza e competitività a livello globale».

Infine, il presidente Giovanni Acampora ha ribadito l’importanza della coesione territoriale:

«Essere qui significa continuare a investire su innovazione, internazionalizzazione e filiere integrate. La dimensione collettiva rafforza la competitività delle nostre aziende e consolida l’immagine di un territorio dinamico».