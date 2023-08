Latina, protocollo d’intesa tra Comune e ordine Commercialisti

Firmato ieri il protocollo alla presenza del Sindaco Matilde Celentano, dell’assessore al Bilancio Ada Nasti e del presidente odcec Raffaella Romagnoli – tra il Comune di Latina e l’ ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Latina (ODCEC) – per l’apertura, presso l’ufficio tributi, di due sportelli dedicati ai commercialisti.

Uno presso l’ufficio IMU (UOC e IMU), e l’altro presso l’ufficio TARI (UOC e TARI), entrambi fruibili – a partire dal 1°ottobre 2023 – ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00. Operativamente, il professionista dovrà essere munito di delega scritta del contribuente e del tesserino di iscrizione all’Ordine di Latina, e potrà anche delegare (per iscritto) un suo dipendente, collaboratore o tirocinante.

Le finalità sono quelle di consentire una più spedita assistenza tecnica così favorendo efficienza, efficacia e correttezza negli adempimenti, interesse tanto dell’Amministrazione Comunale, quanto dei commercialisti-esperti contabili.

Il Presidente Raffaella Romagnoli, soddisfatta per l’obiettivo raggiunto, ha sottolineato “questo protocollo, che con la precedente Amministrazione non c’era, dimostra il riconoscimento del Sindaco e della Giunta per il ruolo e la funzione economico-sociale del commercialista, nel fine comune del miglioramento dei servizi per il contribuente. Infatti, da un lato, che i funzionari dell’Ufficio Tributi possano relazionarsi, in una mattina a ciò dedicata, con dei professionisti tecnici consentirà la definizione di più pratiche a parità di tempo così migliorando l’efficienza complessiva. Dall’altro, per il contribuente, sapere che tramite l’incarico al commercialista, si hanno maggiori certezze su tempistiche, competenza nella trattazione della pratica e rapida soluzione della problematica, è di certo una importante utilità”.

Il Presidente Raffaella Romagnoli, nell’evidenziare che questo è l’ennesimo punto realizzato del programma del Consiglio dell’ODCEC di Latina, ha poi concluso il suo intervento “ringrazio per la fattiva collaborazione tecnica l’Assessore al Bilancio Ada Nasti e per l’attenzione e la disponibilità il Sindaco Matilde Celentano che, peraltro, ha dato seguito alla prima delle possibili progettualità da realizzare con i commercialisti, illustrate nell’incontro avuto all’Ordine, con i vari candidati, nei giorni precedenti le elezioni.