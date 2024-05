Latina, provano il furto in casa all’ora di cena: messi in fuga

E’ allarme furti in abitazione a Latina. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, erano passate da poco le 20 di venerdì sera quando alcuni malviventi hanno provato ad introdursi in una villetta di via Gorgolicino.

I ladri probabilmente pensavano che l’abitazione fosse vuota ma invece sono stati scoperti dai proprietari e sono stati costretti a fuggire senza bottino tra i giardini del vicinato. Un episodio che ha scatenato rabbia ma soprattutto preoccupazione tra i residenti della zona che chiedono maggiori controlli in vista dell’arrivo della stagione estiva. Del caso sono state informate le forze dell’ordine.