Latina, pugno ad una donna per rubarle la borsa

Arrestato in centro a Latina, un uomo dopo aver aggredito una donna intenta ad uscire dalla propria autovettura appena posteggiata, strattonandole la borsa che portava a tracolla per impossessarsene, fino a sferrarle un pugno. Nonostante lo choc e il dolore per il colpo ricevuto, la donna è comunque riuscita a richiedere l’intervento della Polizia di Stato, fornendo precise indicazioni che hanno consentito di individuare, e bloccare, l’autore del gesto criminale. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad intervenire grazie al potenziamento dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività. È stato richiesto l’intervento del personale sanitario per occuparsi della donna, la quale aveva una vistosa escoriazione al setto nasale causata dal cazzotto ricevuto.

Il rapinatore nella mattinata odierna è stato condotto al Tribunale di Latina per la prevista udienza di convalida, al termine della quale è stata disposta per lui la misura della custodia cautelare in carcere