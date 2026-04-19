Latina, pullman per la gita in montagna con truffa: tre denunce

Sognava una vacanza in montagna con la famiglia, ma è finita nella rete di tre truffatori.

I carabinieri di Pontinia hanno denunciato un 24enne de L’Aquila e due donne campane (di 42 e 34 anni), tutti già noti alle forze dell’ordine, per aver raggirato una 54enne del posto.

La vittima, intenzionata a noleggiare un minibus, era stata agganciata online da un finto operatore. Con il pretesto di un falso errore tecnico nel primo pagamento, l’uomo l’aveva spinta a effettuare diversi bonifici istantanei su conti diversi, per un totale di 1.650 euro.

Una volta intascata la somma, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini lampo, nate dopo la querela della donna, hanno permesso ai militari di identificare i tre responsabili attraverso i flussi di denaro. L’accusa per tutti è di truffa in concorso.