Latina, quasi pronti 24 alloggi per categorie speciali

Sono in fase di ultimazione i 24 alloggi destinati a categorie speciali nel quartiere Pantanaccio, in via Selene. Il presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà, insieme al direttore generale Massimo Monacelli e all’assessore comunale ai servizi sociali Michele Nasso, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

L’edificio, realizzato con un investimento di oltre 3,5 milioni di euro, è progettato dall’architetto Pietro Cefaly e costruito dalla ditta Neroni srl. Distribuito su quattro piani, comprende 16 alloggi da 45 mq e 8 da 60 mq.

Accessibilità e sostenibilità sono al centro del progetto: ascensori, rampe e spazi privi di barriere architettoniche, un’area verde con parcheggio e un impianto fotovoltaico che alimenterà gli spazi comuni. La struttura, grazie a cappotto termico e infissi isolanti, garantirà la classe energetica A.

A breve la consegna delle chiavi. “Questi alloggi sono una risposta concreta all’emergenza abitativa che sta crescendo sempre di più, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione”, ha dichiarato il presidente Dellapietà. “È fondamentale continuare a investire in edilizia residenziale pubblica, e questo progetto ne è un esempio virtuoso. Un grande ringraziamento va a tutti i professionisti che hanno lavorato con competenza e dedizione per portarlo a termine”.

L’assessore Nasso ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Ater ci mette a disposizione alloggi che saranno assegnati a cittadini con bisogni immediati e concreti. Non si tratta di proclami o promesse vuote, ma di soluzioni reali per persone in difficoltà. Dare una casa significa dare dignità e sicurezza, ed è questa la politica sociale che vogliamo portare avanti”.