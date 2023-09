Latina, quattro Daspo dopo il match del Francioni con l’Andria

La partita tra Latina e Fidelis Andria dello scorso campionato di Lega Pro, giocata al Francioni il 23 aprile scorso e che ha vissuto attimi concitati sia alla fine della gara (vinta dei nerazzurri che hanno condannato così i pugliesi alla retrocessione) che nel post partita, quando i tifosi dei pontini hanno cercato di venire a contatto con gli avversari al di fuori dello stadio, dopo che gli ospiti avevano invece tentato di violare le cancellate delle gradinate per entrare in campo. Dopo il Daspo che era stato emesso nei confronti di un membro dello staff del Latina 1932, arrivano dieci divieti di assistere alle manifestazioni sportive per altrettanti tifosi nerazzurri.

Le condotte dei tifosi della squadra ospite e dei supporters della squadra locale, che grazie all’attività delle forze dell’ordine impiegate nel servizio di ordine pubblico non avevano avuto conseguenze negative per la sicurezza dei presenti, hanno successivamente dato luogo ad una intensa attività d’indagine operata dalla Digos di Latina per l’identificazione dei responsabili, resa possibile dalle immagini registrate dagli operatori della Polizia Scientifica durante il servizio e dall’attività svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina.

I divieti di accesso alle manifestazioni sportive notificati, variano dal massimo di 7 anni con obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. comminati ai soggetti già daspati in precedenza e pertanto recidivi, al minimo di due anni.