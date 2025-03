Latina, quattro ictus ischemici trattati con successo in un giorno: record al Goretti

L’ospedale Santa Maria Goretti si conferma un punto di riferimento nella gestione dell’emergenza neurologica. In sole 24 ore, quattro pazienti colpiti da ictus ischemico sono stati sottoposti con successo a trombectomia meccanica, un intervento cruciale per il ripristino del flusso sanguigno cerebrale.

Questa tecnica, tra le più efficaci contro l’ictus ischemico acuto, permette la rimozione del trombo responsabile dell’ostruzione, riducendo drasticamente il rischio di conseguenze invalidanti.

Un intervento possibile grazie a un’equipe multidisciplinare

A rendere possibile questo straordinario risultato è stato il perfetto coordinamento tra i reparti coinvolti, tra cui Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Neurologia, Radiologia Interventistica e il team anestesiologico. Il lavoro congiunto di medici, infermieri e tecnici ha garantito un trattamento rapido ed efficace, elemento fondamentale in casi dove ogni minuto è decisivo.

L’ospedale Goretti eccellenza nella cura dell’ictus

Il 2024 ha già visto numeri significativi per la struttura sanitaria pontina: 99 trombolisi e 95 trombectomie su un totale di 157 pazienti trattati. Dati che confermano il Goretti come un centro di eccellenza per la gestione dell’ictus ischemico, capace di intervenire con tempestività e competenza per salvare vite e ridurre il rischio di disabilità.