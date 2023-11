Latina, rapina e aggressione: in manette un 36enne

Nella tarda serata di ieri, a Latina, in Viale Pierluigi Nervi, i Carabinieri del Comando di Latina hanno arrestato un 36enne macchiatosi di rapina e aggressione nei confronti di un suo conoscente.

La vittima, col quale aveva litigato poco prima, nel tentativo di andare via dai luoghi del litigio, è stato dapprima bloccato per le scale, malmenato e infine rapinato del cellulare che aveva in mano, al fine di evitare che lo stesso potesse chiamare aiuto, per poi allontanarsi.

La vittima, successivamente soccorsa, è riuscita a contattare dapprima un conoscente e successivamente le forze dell’ordine, fornendo le prime indicazioni ai militari che, a brevissima distanza dal luogo degli eventi, rintracciavano l’aggressore, ancora in possesso del cellulare.

L’uomo è stato tratto in arresto e trasportato presso il Carcere di Latina.