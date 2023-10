Latina, rapina e fugge con l’auto rubata: arrestato un 33enne

I carabinieri di Latina hanno arrestato un 33enne per aver rapinato un uomo in auto. Dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo, insieme ad un’altra persona, avrebbe fermato un’autovettura con a bordo un cittadino che stava tornando a casa, facendogli cenno di richiedere una sigaretta. Così uno dei due, si è avvicinato al finestrino e quando ha ricevuto risposta negativa, ha iniziato ad allungare le mani verso il quadro di accensione per afferrare le chiavi. Il delinquente, dopo essere riuscito a spegnere il motore, ha aperto lo sportello e con forza ha tirato fuori il guidatore, salendo poi a bordo e dandosi alla fuga. La vittima ha poi allertato i carabinieri che hanno ritrovato l’auto in una zona periferica della città. L’uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Latina.