Latina, rapina violenta ed intimidazione a Natale: due arresti

Sono finiti in carcere i due uomini, un 29enne e un 21enne, ritenuti responsabili di una rapina brutale avvenuta la mattina di Natale a Latina. Secondo le indagini, avrebbero aggredito un uomo in una zona isolata della città, colpendolo con calci e pugni prima di derubarlo di cellulare, orologio, anello e portafogli. La vittima ha riportato diverse contusioni e una frattura al naso.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Latina, coordinate dalla Procura, hanno permesso di raccogliere prove e riscontri che hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati. Uno dei due, pochi giorni dopo la rapina, avrebbe persino tentato di contattare la vittima sui social, probabilmente nel tentativo di intimidirla.