Latina, rapinato e spintonato durante l’inseguimento

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Corridoni, a Latina, dove un commerciante di 30 anni è stato vittima di una rapina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, allertati tramite una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di origine bengalese e residente in città, aveva appena parcheggiato il proprio furgone, lasciandolo momentaneamente aperto dopo essere sceso dal mezzo. In quei frangenti, un individuo non ancora identificato si sarebbe avvicinato al veicolo e, approfittando della situazione, avrebbe sottratto dal sedile lato passeggero un borsello contenente circa 2.000 euro in contanti, presumibilmente l’incasso dell’attività.

Resosi conto del furto, il trentenne si è lanciato all’inseguimento del malvivente. Una volta raggiunto, però, è stato spintonato con forza dal fuggitivo, cadendo a terra. L’aggressore è quindi riuscito a dileguarsi, dopo essersi impossessato del denaro e aver abbandonato il borsello.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al commerciante prima di trasportarlo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore della rapina. Al vaglio degli investigatori eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.