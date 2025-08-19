Latina, rapine in centro ai minorenni. Valletta: “Fenomeno fuori controllo”

Due episodi ravvicinati si sono verificati domenica sera nel centro di Latina, tra piazza del Popolo e le poste centrali. Le vittime sono adolescenti tra i 14 e i 16 anni, avvicinati da piccoli gruppi di ragazzi poco più grandi di loro, descritti come giovani nordafricani intorno ai vent’anni.

Secondo le testimonianze raccolte, il metodo utilizzato è sempre lo stesso. I ragazzi vengono fermati con un approccio iniziale – in alcuni casi una semplice richiesta di sigaretta – per poi passare a toni minacciosi. Non vengono utilizzate armi, ma l’intimidazione fisica è sufficiente a costringere le vittime a consegnare denaro.

In uno degli episodi, i rapinatori hanno tolto di mano il telefono a un adolescente, restituendolo solo dopo aver ricevuto i contanti. In un altro caso hanno infilato direttamente le mani nelle tasche dei giovani per prelevarne alcune banconote, di piccolo taglio.

Le rapine hanno fruttato somme minime, da cinque a dieci euro ciascuna, ma il modus operandi risulta identico a quello già segnalato in altre occasioni negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le denunce e verificando eventuali collegamenti tra i diversi episodi.

“Gli ultimi episodi di cronaca, con giovanissimi costretti a subire rapine e intimidazioni da parte di gruppetti di stranieri nel cuore di Latina, non possono lasciarci indifferenti. Siamo di fronte a un fenomeno grave e preoccupante, che mina la serenità delle famiglie e mette a rischio i nostri ragazzi proprio nei luoghi dove dovrebbero sentirsi sicuri.”

A dichiararlo è il consigliere comunale Vincenzo Valletta, che sottolinea come la Lega sia determinata ad affrontare con decisione e fermezza l’emergenza sicurezza.

“Non ci nascondiamo dietro le parole: quello che sta accadendo è inaccettabile. Chiediamo al Sindaco di portare al più presto all’attenzione della Prefettura la richiesta di convocazione del Tavolo per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, perché solo attraverso un’azione coordinata e una presenza più incisiva delle forze dell’ordine potremo garantire la tranquillità dei cittadini.”

Valletta richiama inoltre l’impegno preso in Consiglio comunale:

“Abbiamo approvato la Mozione n. 25/2024 proposta dalla Lega, per l’installazione di un sistema capillare di videosorveglianza e ora è tempo di accelerare. I lavori vanno avviati e completati nei punti nevralgici della città – da Piazza del Popolo a Piazza San Marco a Piazza della Libertà alle aree limitrofe – perché le telecamere, insieme a controlli mirati e pattugliamenti costanti anche in borghese, soprattutto nelle ore serali del fine settimana, rappresentano un deterrente fondamentale.”

“Come capogruppo della Lega e come consigliere di maggioranza – conclude Valletta – ribadisco che la sicurezza dei cittadini, e in particolare dei nostri ragazzi, è una priorità assoluta. Non ci fermeremo finché Latina non tornerà a essere una città vivibile, sicura e orgogliosa di sé. È un impegno che abbiamo preso con i cittadini e che porteremo avanti con serietà e concretezza.”