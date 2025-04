Latina, reagisce al rapinatore: cassiere ferito con una coltellata

Poteva avere sicuramente risvolti ben più gravi la rapina avvenuta ieri sera in via Milazzo, alle porte del centro di Latina. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, un cassiere di un minimarket etnico è rimasto ferito con un fendente ad una mano dopo una colluttazione avvenuta durante un tentativo di rapina.

L’uomo ha cercato di reagire al bandito solitario, che però è riuscito a fuggire a bordo di una bicicletta con parte dell’incasso conservato nel registratore di cassa. Un caso al quale stanno lavorando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latina che hanno messo al setaccio le immagini di video sorveglianza della zona per provare a risalire all’uomo in fuga.