Latina, reti d’impresa: Zuliani propone di dotare l’ufficio di un esperto

Si è tenuta ieri la commissione Amministrazioni pubbliche in cui è emersa la possibilità di incentivare le reti d’impresa. “Una realtà – hanno commentato Zuliani e Tassi, consiglieri comunali di Pd e Azione – che rappresenta l’opportunità di contrastare le ripercussioni negative economiche causate dal Covid.

“E’ necessario – ha aggiunto Tassi – agire tempestivamente per preparare le imprese a cogliere le opportunità di finanziamento. La Regione ha in cantiere un bando del valore di circa 16 milioni di euro per l’autunno, proprio sulle reti d’impresa. Nel passato le imprese del comune di Latina non sono riuscite ad intercettare questi fondi anche per una mancanza di regia che coordinasse i vari attori necessari a presentare dei progetti di successo. Sono previsti incontri a livello regionale e provinciale per definire come indirizzare i fondi e l’amministrazione comunale deve farsi portatrice delle esigenze del territorio e di una visione di sviluppo”.

Nicoletta Zuliani pone la questione del nuovo approccio che deve sottendere alle azioni di tipo organizzativo e formativo “Il principio che sviluppa il concetto di Rete d’Impresa è quello della orizzontalità della relazione economica, mentre tutto il nostro sistema amministrativo e organizzativo è ancora fortemente gerarchizzato e procedimentalizzato con comparti chiusi e verticalizzati.

E’ come mettere il vino nuovo in botti vecchie. La priorità deve essere fornire un vero servizio alle imprese: dobbiamo dotare il nostro ufficio comunale di un esperto di reti di impresa per poter supportare le imprese, e per fornire attività di counseling rispetto agli iter procedurali, risposte a bandi e per orientarli rispetto alle strutture territoriali come Spazio Attivo di Lazio Innova o la Camera di Commercio che forniscono servizi di altro tipo. Con queste realtà territoriali bisogna poi costituire una sinergia con una progettualità a breve, medio e lungo termine.”