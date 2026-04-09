Latina, riaccende le luci il Caffè Poeta: inaugurazione in Piazza del Popolo

Il cuore della città torna a battere. Oggi, giovedì 9 aprile, alle ore 19:00, Piazza del Popolo celebrerà la riapertura di uno dei suoi simboli più amati: il Caffè Poeta. Lo storico locale, punto di riferimento per generazioni di latinensi, riparte con una veste completamente rinnovata che fonde memoria storica e visione contemporanea.

La nuova gestione, curata dalla società locale Green Model, trasforma lo storico bar in un Bistrot Letterario. Non sarà solo un luogo dove consumare un caffè, ma uno spazio aperto al confronto, con una programmazione culturale strutturata pensata per coinvolgere cittadini, studenti e professionisti.

Il rilancio punta tutto su due pilastri:

Sostenibilità: Materiali a basso impatto ambientale e una gestione quotidiana orientata alla riduzione degli sprechi.

Territorialità: Una proposta gastronomica attiva tutto il giorno, basata su materie prime locali per valorizzare le eccellenze del territorio pontino.

Il progetto di ristrutturazione, firmato dagli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, è un vero e proprio tributo all’identità urbana di Latina. Il rigore geometrico tipico del linguaggio razionalista dialoga con elementi fluidi e moderni.

Il contrasto tra il classico travertino delle boiserie e le superfici tecniche minimali crea un ponte tra la “città di fondazione” e il futuro.

Anche l’identità visiva, curata dall’agenzia Factory M, riflette questa filosofia, reinterpretando codici storici in chiave artistica e contemporanea.

L’evento di inaugurazione vedrà la partecipazione della sindaca di Latina, Matilde Celentano, a testimonianza dell’importanza urbana e sociale di questo spazio. Con questa riapertura, Piazza del Popolo recupera un pezzo fondamentale della sua storia, pronto a diventare nuovamente il salotto culturale della città.