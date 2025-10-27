Latina, riaperta la palestra della scuola “Da Vinci – Rodari”

La palestra della scuola secondaria “Leonardo Da Vinci – Rodari” di Latina è tornata pienamente operativa dopo gli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune. Questa mattina gli assessori Francesca Tesone e Andrea Chiarato, insieme al vicepreside dell’istituto, hanno effettuato un sopralluogo per verificare la funzionalità degli spazi.

Sono stati sostituiti lucernari e vetri delle porte antincendio, sistemati i servizi igienici e ripristinata la pavimentazione, oltre a lavori di messa in sicurezza della copertura e dell’intera struttura.

“Finalmente – dichiara l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – la palestra torna a disposizione dei ragazzi, che per troppo tempo non hanno potuto usufruire di questi spazi fondamentali per la loro crescita fisica e sociale. […] Ringrazio la dirigente scolastica Eliana Valterio per la collaborazione costante con il Comune di Latina”.

Soddisfazione anche dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato: “Desidero ringraziare la dirigente comunale Micol Ayuso e il funzionario Angelo Marafini per l’impegno e la professionalità con cui hanno seguito i lavori […] L’obiettivo è quello di restituire, progressivamente, spazi sportivi sicuri e funzionali a tutti gli studenti della città”.