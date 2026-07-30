Latina, riaperta l’area giochi del Parco Falcone e Borsellino

Dopo lo sfortunato episodio a meno di un giorno dall’inaugurazione, il Palco Borsellino ritrova la sua area giochi: sono infatti stati completati gli interventi di disinfestazione contro le vespe e le verifiche al “T-Rex”, decretato inagibile per via di problemi strutturali.

“Restituire l’area giochi ai nostri bambini confermando la totale sicurezza era la priorità assoluta – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – Abbiamo voluto agire con la massima tempestività e scrupolosità: la chiusura precauzionale ci ha permesso di svolgere controlli approfonditi sia sotto il profilo igienico-sanitario sia su quello strutturale. Oggi i bambini e le famiglie possono tornare a vivere il parco in piena serenità, con la certezza che ogni verifica necessaria è stata eseguita ai massimi standard di tutela“.

“L’area giochi – ha dichiarato il vice sindaco Massimiliano Carnevale – come confermato dalle ditte intervenute e dagli uffici comunali competenti preserva la piena fruibilità, garantita dalle certificazioni“.

Entrando nel merito degli interventi eseguiti, il vice sindaco Carnevale ha precisato che la ditta specializzata Sogea srl non ha rinvenuto alcun nido di vespe nell’area d’interesse: “La Sogea – ha affermato Carnevale – ha effettuato un sopralluogo tecnico approfondito e mirato delle strutture ludiche in legno e in metallo. Domenica, in via precauzionale, è stato effettuato il trattamento insetticida mirato su tutte le giostrine, in ogni parte e fessura, per l’eliminazione di eventuali micro-insediamenti o esemplari in sosta. Martedì, al fine di garantire la massima sicurezza e fruibilità dell’area, soprattutto da parte dei bambini, è stata effettuata un’accurata igienizzazione di tutte le superfici trattate con spugna, acqua e detergente, rimuovendo ogni residuo del trattamento. Contestualmente sono state posizionate due trappole a imbuto per il controllo degli esemplari di vespa in volo. La ditta Sogea provvederà, per le prossime settimane, a mantenere il monitoraggio attivo tramite il controllo periodico delle due trappole, provvedendo alla manutenzione e all’eventuale rabbocco del liquido attrattivo“.

Il vice sindaco Carnevale, ha fornito dettagli anche sul T-Rex: “Nella giornata di martedì, i tecnici della Holzhop, la ditta fornitrice dei giochi presenti in tutta l’area e che si è occupata anche dell’installazione, rilasciando verbale di corretta istallazione, dopo aver riavvitato i due bulloni rinvenuti domenica mattina, ha confermato che l’episodio non ha pregiudicato la sicurezza del ‘dinosauro’, poiché l’assemblaggio è stato effettuato con 24 bulloni, in numero ben superiore ai sufficienti 12. Su richiesta del Rup, l’architetto Micol Ayuso, dirigente del dipartimento comunale Manutenzioni, la Holzhop ha fornito chiarimenti tecnici in merito al comportamento dinamico del ‘T-Rex’, durante l’utilizzo, ovvero la discesa dei bambini attraverso lo scivolo tubolare verde. La ditta ha precisato, attraverso riscontro formale della richiesta del Rup, che le oscillazioni osservabili sono riconducibili al normale comportamento dinamico di una struttura di tale tipologia. Tuttavia, al fine di aumentare ulteriormente la percezione di stabilità dell’attrezzatura da parte della cittadinanza, nell’ottica della massima collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Holzhop ha installato dei colletti di collegamento tra gli scivoli. Tale intervento, come certificato dalla ditta stessa, costituisce una misura migliorativa e precauzionale allo scopo di incrementare il comfort d’uso e la percezione di solidità della struttura e ‘non quale conseguenza dell’accertamento di criticità strutturali’“.

“Aver preteso interventi aggiuntivi anche dove non strettamente richiesti dalle norme – ha concluso il sindaco Celentano – dimostra l’attenzione maniacale che questa Amministrazione ripone nella cura dei dettagli quando si parla dei più piccoli. Il Parco Falcone e Borsellino deve essere un luogo di gioia, condivisione e spensieratezza, e continueremo a vigilare costantemente affinché questo spazio, restituito alla comunità, mantenga gli elevati standard di qualità e tranquillità“.