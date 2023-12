Latina, area giochi del Parco San Marco: intervento di LBC

L’area giochi del Parco San Marco che dal primo ottobre è stato chiuso, ha riaperto al pubblico grazie al rinnovo del patto di collaborazione. La consigliera di Lbc Floriana Coletta, ex delegata alla Partecipazione della precedente amministrazione ha commentato:

“Il Parco San Marco era chiuso dal 1 ottobre e oggi può riaprire al pubblico solo grazie ai patti di collaborazione, prezioso strumento grazie al quale i cittadini possono dare il proprio contributo alla comunità. Senza questo strumento, che va valorizzato e potenziato, sarebbe rimasto chiuso e inaccessibile in attesa di un nuovo bando dell’amministrazione in quanto il primo è andato deserto nonostante due manifestazioni di interesse. Ora i bambini potranno usufruire di nuovo di un’area a loro dedicata. Bene dunque che l’amministrazione abbia finalmente autorizzato il patto di collaborazione, che abbiamo più volte sollecitato in queste settimane come Lbc. Grazie agli uffici partecipazione e patrimonio e soprattutto grazie ai sottoscrittori del patto, che apriranno e chiuderanno i cancelli del parco per consentire alla città di viverlo. Stessa cosa avvenuta per il parco della casa di quartiere di borgo sabotino. Sarebbe importante ora assegnare la delega assessorile alla Partecipazione, anche per le Case di quartiere e il Consiglio comunale dei bambini, tutti strumenti entrati a far parte della vita cittadina e di comunità che necessitano di essere supportati, monitorati e implementati”.