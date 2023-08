Latina, ricerche contro il cancro negli USA: premiato il professore Tempera

A Latina questa mattina, il sindaco Matilde Celentano ha omaggiato il professor Italo Tempera con un attestato di merito per le sue ricerche contro il cancro svolte nelle più prestigiose strutture universitarie statunitensi.

Il sindaco:

“Il professor Tempera è un cittadino di Latina che sta rendendo onore alla sua città attraverso la Scienza. E’ a capo del team del cancer center, del Wistar Institute di Philadelphia, che sta indagando sulle correlazioni tra il virus di Epstein-Barr e i linfomi”.

Nel corso del colloquio, il professore Tempera ha riferito al sindaco Celentano di avere a disposizione dei fondi per un programma di scambio di studi che vorrebbe mettere a disposizione di due studenti universitari di Latina per le attività di laboratorio negli Stati Uniti, da svolgersi per un periodo di sei mesi.

Il sindaco ha apprezzato l’iniziativa e si è messa a disposizione per la sua promozione in ambito accademico, per l’istituzione di una borsa di studio e per la ricerca di ulteriori sponsor necessari alla copertura delle spese del biglietto aereo e di soggiorno presso le strutture in convenzione utilizzate dalle università statunitensi.