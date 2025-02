Latina, ricette false e truffa: due denunce dai carabinieri NAS

Utilizzavano ricette mediche false per ottenere un farmaco a base di pregabalin, a spese del Sistema Sanitario Nazionale. Due persone sono state denunciate dai Carabinieri del NAS di Latina per ricettazione, falso in certificazione e tentata truffa.

Le indagini sono partite da una serie di controlli sulla distribuzione dei medicinali nelle farmacie della provincia, che hanno rivelato un’anomala prescrizione del farmaco, usato come ansiolitico e anticonvulsivante, ma che, se combinato con l’alcol, può avere effetti eccitanti e dannosi.

Grazie alle segnalazioni dei farmacisti e a un lavoro di osservazione e pedinamento, i militari hanno ricostruito il meccanismo della truffa: i due indagati, servendosi di ricettari e timbri rubati, compilavano prescrizioni fasulle e le utilizzavano per ritirare il farmaco gratuitamente. La svolta è arrivata il 15 gennaio, quando, durante un’operazione contro una banda accusata di 15 furti in esercizi commerciali, palestre e ospedali, i Carabinieri hanno trovato il timbro e le ricette false.