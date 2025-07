Latina ricorda Daniele Mariani: la vittoria di tutti in Piazza del Popolo

Tantissima emozione alla BiP Arena di Piazza del Popolo a Latina per “Quatto calci in piazza – Il sorriso di Daniele”, l’iniziativa organizzata in memoria di Daniele Mariani. L’evento, nato per ricordare l’amico scomparso e celebrare i valori che lo hanno sempre contraddistinto, ha visto la presenza di familiari, amici e colleghi, riuniti per un torneo informale di calcio a 5.

Tra applausi, immagini sul videowall e momenti toccanti, la serata ha unito sport e solidarietà, raccogliendo fondi per l’acquisto di una sedia job destinata allo stabilimento “La Vela”, nell’ottica di un lungomare sempre più accessibile e inclusivo. Presenti in campo otto squadre con team come Quelli della Samagor 2004, I Palloni d’Oro Pontini, Team Mariani, Ciro e i suoi Fratelli, il Salotto Pontino, la Giotto Academy, le Old Star e Opes, tutti impegnati nel ricordo di Daniele.

Un ringraziamento particolare è andato poi a Gennaro Ciaramella, promotore e speaker dell’iniziativa, e a realtà come l’ASD Gli Amici del Basket e OPES per il supporto. Presente anche la famiglia di Daniele, con Simone e Paola – rispettivamente il figlio e la moglie – che hanno espresso più volte gratitudine: “Onorare la memoria di papà attraverso lo sport, gli amici e un pensiero verso chi è in difficoltà è stato bellissimo”. Alla famiglia è stata donata una targa commemorativa, mentre un riconoscimento speciale è stato consegnato a Roberto Olevano, collega e amico.