Latina ricorda Franco Gatto: eroe celebrato con una targa commemorativa

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Franco Gatto, il sindaco Matilde Celentano ha voluto onorare il suo eroico gesto con una cerimonia commovente. Gatto, lo scorso agosto, ha sacrificato la sua vita per salvare due bambine che erano rimaste intrappolate tra le onde del mare a Rio Martino.

La cerimonia si è svolta in aula consiliare, alla presenza dei familiari di Gatto, degli assessori e dei consiglieri comunali, tutti profondamente emozionati. Durante l’evento, il sindaco Celentano ha consegnato una targa alla famiglia di Gatto, esprimendo la gratitudine della città per il suo coraggio e altruismo.

“Oggi abbiamo reso omaggio a un vero eroe,” ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano. “Il gesto compiuto a Rio Martino lo scorso anno rimarrà per sempre impresso nel cuore della città. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere la più profonda gratitudine e ammirazione per l’atto di altruismo compiuto, a costo della propria vita. La sua prontezza di spirito e il suo coraggio rappresentano i valori più alti della nostra comunità, e il suo esempio sarà sicuramente una fonte di ispirazione per tutti i cittadini.”

Oltre a onorare Franco Gatto, l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere anche Michela Scognamiglio, conferendole una pergamena per il suo ruolo nel salvataggio delle due bambine. “Il coraggio e la determinazione dimostrati in quei momenti critici sono un esempio luminoso per tutti noi,” ha aggiunto il sindaco Celentano.

L’evento ha sottolineato l’importanza del sacrificio e dell’eroismo di Gatto, ricordando ai presenti i valori fondamentali di solidarietà e altruismo che definiscono la comunità di Latina.