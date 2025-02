Latina ricorda Giovanni Palatucci, all’IC Cena l’incontro tra Polizia e studenti

La Questura di Latina, questa mattina ha ricordato la memoria di Giovanni Palatucci, Funzionario della Polizia di Stato e Questore reggente di Fiume, che durante la seconda guerra mondiale salvò dalla shoah migliaia di ebrei stranieri ed italiani.

Decorato della medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dallo Stato di Israele, Giovanni Palatucci morì nel campo di Dachau, dove era stato internato il 10 febbraio 1945. E’ proprio da quella data che la Polizia di Stato mantiene vivo il ricordo di questo grande poliziotto in occasione dell’anniversario della sua morte.

La cerimonia, organizzata con la collaborazione degli insegnanti e della Dirigente Scolastica dell’istituto Comprensivo Giovanni Cena, si è tenuta all’interno del plesso scolastico dove i piccoli alunni della scuola hanno simbolicamente piantumato, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, una “piantina della legalità” ed apposto una targa in memoria di Giovanni Palatucci.

Presenti alla cerimonia organizzata dalla Questura, oltre al Questore Vinci, anche il Prefetto della Provincia di Latina Vittoria Ciaramella, il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, l’Assessore del Comune di Latina Annalisa Muzio e i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Christian Angelillo e Giovanni Marchetti.

Un momento simbolico, condiviso con i giovani studenti per onorare la memoria di chi, come Palatucci, rappresenta un esempio di legalità e giustizia ed una speranza per le future generazioni.