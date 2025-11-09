Latina, rifiuta l’alcol test dopo l’incidente: quattro denunce

Quattro persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni sono state denunciate dai carabinieri di Latina per resistenza a Pubblico Ufficiale e, uno di loro, per rifiuto di sottoporsi all’alcool test.

I fatti risalgono alla scorsa notte, quando intorno alle 2.30 i carabinieri sono intervenuti in viale Pierluigi Nervi dove, poco prima, era stato segnalato un incidente stradale tra due vetture.

Il conducente di una delle due auto, un 55enne del posto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e, raggiunto dagli altri tre soggetti, pronunciava frasi offensive nei confronti dei militari dell’Arma che, nel frattempo, hanno proceduto al ritiro della patente di guida per l’uomo e al sequestro del veicolo.