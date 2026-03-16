Latina, rifiuti: 50 tonnellate raccolte dalle isole ecologiche

Il bilancio del 2025 parla chiaro: le isole ecologiche itineranti piacciono ai cittadini di Latina e funzionano. Con 1.177 accessi registrati lo scorso anno, ABC Latina ha raccolto complessivamente 49.290,5 kg di rifiuti (quasi 50 tonnellate), sottraendo all’abbandono indiscriminato ingombranti, elettrodomestici, oli esausti e pneumatici.

Forte di questi numeri, l’azienda ha ufficializzato il nuovo calendario 2026, già consultabile online. L’obiettivo resta quello di incentivare il riciclo e offrire un’alternativa comoda e gratuita per smaltire quei materiali che non possono finire nei cassonetti tradizionali.

Il debutto del servizio per l’anno in corso è vicinissimo. Sabato 28 marzo, dalle ore 8:00 alle 12:00 in Via dei Volsci (nei pressi del campo sportivo R11).

Il servizio itinerante è dedicato ai residenti nelle aree ancora servite dai cassonetti stradali. Per chi abita nelle zone coperte dal porta a porta, resta invece attivo il ritiro gratuito a domicilio.

Presso le postazioni mobili sarà possibile consegnare: mobili e oggetti ingombranti, rottami ferrosi e manufatti in plastica, grandi e piccoli elettrodomestici e rifiuti “speciali”: oli alimentari esausti, vernici, batterie, lampade e pneumatici.