Latina, rilancio turistico del territorio con il “Fogliano Wine Tour 2023”

Dopo l’acquistato del Fogliano Hotel New Life, Roberta e Gianluca Boldreghini, hanno avuto l’obiettivo di rilanciare turisticamente il luogo su cui l’albergo si trova e rendere la location unica. Il risultato è stato raggiunto, ed oggi aprono le porte di questo preziosissimo scrigno per condurre alla scoperta dell’Italia e dei suoi sapori.

Domenica 29 gennaio, dalle ore 11 fino alle 20 l’Hotel metterà a disposizione tutti i suoi spazi per le degustazioni: dalla “Terrazza Fogliano” al “Dehors Vistamare”, dal “Vistamare Ristorante” agli spazi roof di “Halto”, e sarà possibile degustare prodotti di diverse cantine: Chardonnay e Champagne, Vermentino e Malvasia, accompagnati da gustose pietanze.

Ecco le parole con cui l’F&B manager Giammarco Laghi , che introduce la prima edizione del Fogliano Wine Tour: “Abbiamo pensato ad un evento che tramite alcune tra le più significative realtà del panorama enologico italiano, e non solo, e le materie prime di questo territorio che ci ospita desse la possibilità a molti di trascorrere una domenica diversa nella cornice di questo che potrei definire un vero e proprio resort”.

La prima edizione del Fogliano Wine Tour, inizia con un viaggio enogastronomico lungo le tappe di questo incredibile struttura le quali si divideranno in quattro aziende di vino, Omina Romana, Cantina Tramin, Tasca D’Almerita e Capichera per raccontare il nostro “bel paese”, le migliori bollicine della Franciacorta con l’azienda Bellavista e le eleganti e preziose note dello Champagne Billecart Salmon saranno in degustazione negli accoglienti e ampi ambienti del Fogliano: il bistrot Terrazza Fogliano, i due rooftop (Halto Pool e Halto Roof) e la sua perla, Il Vistamare, il ristorante gourmet che grazie all’executive chef Giovanni D’Ecclesiis, mette in scena ogni giorno il mare e il territorio di questo ricchissimo Parco Naturale.

Una giornata dalle ore 11 alle ore 20 traghetteranno wine lovers, appassionati gourmet o coloro che vorranno trascorrere la domenica tra le regioni d’Italia raccontate dai singoli produttori di vino, e nel mar Tirreno narrato nella offerta gastronomica in degustazione.

Ad accogliere i clienti nel bistrot, ci sarà l’azienda Bellavista e un tenero spiedino di polpo, nel dehors a parlare dello Chardonnay saranno Omina Romana e Cantina Tramin abbinate a un gustoso Tacos con morbido ripieno di sfilacciato di pesce. Per coloro che vorranno provare la cucina dello chef del Vistamare, per farsi tentare da due piatti iconici di questo fine dining, i tortelli al nero ripieni di baccalà mantecato e ristretto di pizzaiola e il Cannolo di spigola con sedano e melone, abbinati con lo Champagne Billecart Salmon.

Il Wine Tour prosegue poi nei due Rooftop Halto, con le due terrazze poste al terzo e al quarto piano della location con un bellissimo panorama. Al quarto piano, si potranno assaporare i vini di Capichera che accosteranno l’ostrica e granita agli agrumi e, per chi vorrà i crudi.

Per finire, negli ambienti dell’Halto Pool del terzo piano, si potranno gustare dei golosi craquelins che accompagneranno l’armoniosa Malvasia di Capofaro Tasca d’Almerita e la morbida e dolce avvolgenza del Nectar Bellavista, con le sue note di frutta candita, miele e fiori.

Per informazioni e prenotazioni, direttamente in hotel a piazzale G. Loffredo, oppure Tel.: 0773.273418