Latina, rimborso mensa biologica: partite le procedure per l’anno scolastico 2023/2024

Il Comune di Latina ha ufficialmente avviato le procedure per l’erogazione dei rimborsi relativi al servizio di mensa scolastica biologica per l’anno scolastico 2023/2024, grazie al Fondo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pari a € 61.192,73. L’importo sarà ripartito tra gli utenti in base alla spesa sostenuta, alla tariffa applicata e al numero di pasti effettivamente consumati, garantendo un ristoro equo e proporzionato.

Gli utenti attualmente iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2025/2026 riceveranno il contributo direttamente sotto forma di credito sul portale eCivis, mentre chi non è più iscritto potrà presentare domanda online, fino al prossimo 12 novembre, accedendo al sito https://latina.ecivis.it tramite SPID o CIE. È necessario indicare un IBAN intestato al richiedente, poiché non saranno accettati libretti postali.

Per ogni chiarimento sulla propria posizione, i cittadini possono scrivere a info.serviziscolastici@comune.latina.it. Inoltre, i Centri di facilitazione digitale, incluso quello presso la sede del Servizio in Piazza del Popolo, 14, sono a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione delle domande.

“Investire nella salute dei bambini e nella consapevolezza alimentare delle famiglie è al centro dell’azione dell’amministrazione comunale – afferma l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone -. Questo rimborso rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno del Comune di Latina nel promuovere un’alimentazione sana e sostenibile nelle scuole. La mensa biologica non è solo un servizio, ma un vero e proprio investimento nella salute dei nostri bambini e nella consapevolezza alimentare delle famiglie. Con questo intervento, il Comune di Latina, conferma la volontà di rafforzare una cultura del cibo sano e sostenibile, integrando qualità, attenzione nutrizionale e sostenibilità ambientale nel quotidiano dei più piccoli. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e invito tutti gli aventi diritto a presentare la domanda nei tempi previsti, affinché possano beneficiare di questa importante iniziativa”.