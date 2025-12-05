Latina, rinnovati 80 cassonetti nel centro: ABC avvia il primo intervento della nuova fase rifiuti

ABC Latina ha iniziato la sostituzione di circa ottanta cassonetti stradali nel centro urbano, un intervento programmato per migliorare decoro e funzionalità dei contenitori in vista delle festività e dell’arrivo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti approvato dal Comune. I cassonetti esistenti vengono rimpiazzati con modelli rigenerati e più performanti, pensati per garantire standard più moderni.

Il sindaco Matilde Celentano sottolinea che «la sostituzioni dei cassonetti stradali nel centro città rappresenta un primo passo concreto del cambio di passo che questa amministrazione intende dare», ricordando anche la pulizia straordinaria finanziata con 285mila euro per contrastare cassonetti pieni e abbandono di rifiuti.

Il direttore generale di ABC, Antonello Malucelli, definisce l’operazione «un segnale tangibile dell’impegno costante di ABC Latina per garantire l’efficacia del servizio, in attesa della riforma complessiva del sistema di raccolta», invitando i cittadini a usare correttamente i contenitori.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, secondo cui «si tratta di un’azione concreta che va nella direzione del miglioramento del decoro urbano e dell’efficienza del servizio, soprattutto in un periodo delicato come quello che precede le festività natalizie». L’assessore ricorda inoltre che strumenti moderni e funzionali sono parte integrante della nuova organizzazione della raccolta.

Con il rinnovo dei cassonetti, il Comune e ABC avviano così il primo passo operativo verso la riforma del sistema rifiuti che entrerà in piena funzione nei prossimi mesi.